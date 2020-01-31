الميركاتو السعودي | أهلي جدة يُعير “البركة” لنادي الاتفاق

أعلن نادي الإتفاق السعودي اليوم الجمعة حسم صفقة ضم المدافع خالد البركة إلى صفوف الفريق الأول، بعقد إعارة من أهلي جدة.

وذكر نادي الإتفاق عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر”: “أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع الظهير الأيسر خالد البركة بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادمًا من النادي الأهلي .”

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان نادي الإتفاق عن تجديد عقد محمد الكويكبي، لاعب خط وسط الفريق الأول، حتى عام .2024

ويحتل الإتفاق حاليًا المركز العاشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي) برصيد 20 نقطة حصدها خلال 16 مباراة.

Advertisements

الاتحاد السعودي يوضح سبب تغيير مكان المباراتين القادمتين للاتحاد والأهلي

عمرو جمال: معجب بوليد آزارو، وهذا رأيي في الانتقال إلى الزمالك

تقرير | القمم العربية ستحسم كل شيء في دوري أبطال أفريقيا