الميركاتو الاماراتي | العين يُنهي سوقه الشتوي بصفة إسلام خان

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الجمعة، تعاقده مع إسلام خان من كازاخستان بدون الإعلان عن قيمة الصفقة أو مدتها.
وأكتفى العين بنشر فيديو للاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت “تويتر” وعلق عليه بان اللاعب سيرتدي القميص رقم .8
وأشارت تقارير صحفية إلى أن تعاقد العين مع اللاعب جاء في صفقة انتقال حر.
وقال بيدرو ايمانويل، مدرب العين، إن اللاعب جاهز للدخول في قائمة الفريق أمام الوصل.
وأضاف: “إسلام يمتلك المقدرة على تحقيق الإضافة وصناعة الفارق”.
ويحتل العين المركز الثالث في الدوري الإماراتي برصيد 24 نقطة وتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ويستعد العين لمواجهة الوصل غداً السبت في دوري الخليج العربي الإماراتي.
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