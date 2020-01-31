شاهد أهداف مباراة اتحاد جدة والرائد في الدوري السعودي

انتهت المباراة التي جمعت نادي اتحاد جدة بمضيفه فريق الرائد، بالتعادل الإيجابي 1-1، في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.

وفشل العميد في تحسين نتائجه، بل كان هو الطرف الذي خطف نقطة من المباراة، ورفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

بينما فرط نادي الرائد في الارتقاء ثلاثة مراكز، ودخول المربع الذهبي، بعدما اكتفى بنقطة أبقته سادساً برصيد 27 نقطة.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل الأبيض بدون أهداف، ثم سجل للرائد أولاً “أحمد الزين” في الدقيقة 50، مستغلاً خطأ ساذج في رقابة دفاعات العميد.

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ثم تعادل اتحاد جدة قبل النهاية بعشر دقائق، بعد الكثير من المحاولات، بهدف للمزعج “ليوناردو خيل”، ولكنه لم يكن كافيًا لجماهير عروس البحر الأحمر.