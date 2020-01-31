منتخب سوريا يتوصل لاتفاق مبدئي مع المدرب التونسي نبيل معلول

أكد عبد القادر كرد غلي عضو الاتحاد السوري ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية أن المدرب التونسي نبيل معلول أبدى موافقته على تدريب منتخب سوريا بعدما “تم وبشكل سري” الإجتماع معه.

وقال كردغلي اليوم الجمعة لوكالة فرانس برس “بعد مفاوضات هاتفية قام معلول أمس الخميس بزيارة دمشق لأربع وعشرين ساعة وإجتمعنا معه لعدة ساعات وأبدى رغبته وموافقته على تدريب منتخب سوريا وتخليص أمور التعاقد”.

وأضاف كردغلي “أتفقنا على كُل الأمور الفنية والإدارية بأنتظار دراسة مطالبه المادية”.

ولم يفصح كرد غلي عن المطالب المادية لمعلول، وقال “سيقوم اتحاد الكرة بدراسة شروطه المادية والبت فيه قريبًا وممكن تنحل (تُحَلَّ) أو لا تنحل، وبنسبة كبيرة ستكون الأمور محلولة علمًا أن مدة العقد هي نحو سنة وعشرة أشهر أي حتى نهاية التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا“.

وكان فجر ابراهيم المدرب السابق لمنتخب سوريا الذي انتهى عقده نهاية العام الماضي، رفض إقتراح اتحاد الكرة بتمديد عقده لمدة ستة اشهر علمًا بأنه قاد منتخب سوريا إلى صدارة المجموعة الآسيوية الاولى للتصفيات المزدوجة لكاس العالم 2022 وكأس أسيا 2023 بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمس جولات مقابل 7 نقاط لكل من الصين (لعبت أربع مباريات) والفيليبين و3 نقاط لجزر المالديف، فيما تحتل غوام المركز الأخير من دون رصيد.

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وسيلعب منتخب سوريا الجولات الثلاث المتبقية خارج ملعبه بضيافة المالديف في 31 مارس القادم، وغوام في الرابع من يونيو، والصين في الجولة الأخيرة في التاسع من الشهر ذاته.

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