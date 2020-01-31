رسميًا | يوفنتوس يسمح برحيل إيميري تشان إلى دورتموند

اليوم الجمعة أن المدافع الألماني إيمري كان وصل إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني للخضوع للفحص الطبي تمهيداً لإنضمامه إلى الفريق، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

وتردد أن إيمري كان 26/ عامًا/ سينضم إلى بوروسيا دورتموند بعقد إعارة حتى نهاية الموسم الجاري، قبل أن ينتقل بعقد نهائي مقابل 23 مليون يورو (4ر25 مليون دولار).

ومن المتوقع أن يمنح إيمري كان، اللاعب السابق لليفربول الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني، مزيدا من الإستقرار لدفاع دورتموند الذي عانى من خلل في بعض الفترات.

وسيشكل إيمري كان ثاني صفقة بارزة لدورتموند خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند المنضم للفريق من ريد بول سالزبورج النمساوي.

ورغم مشاركة هالاند من مقعد البدلاء، فقد سجل خمسة أهداف لدورتموند خلال أول مباراتين له في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وكان دورتموند حسم أمس الخميس صفقة انتقال المهاجم باكو ألكاسير إلى فياريال الإسباني مقابل نحو 25 مليون يورو.

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وتغلق سوق الانتقالات الشتوية في ألمانيا اليوم الجمعة في الساعة 1700 بتوقيت جرينيتش.

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