رسميًا | آرسنال يختتم الميركاتو الشتوي بإستعارة لاعب من ساوثامبتون

عزز نادي أرسنال خط دفاع الفريق، الذي يعاني من الإصابات، وأبرم اليوم الجمعة صفقة ضم سيدريك سواريس من ساوثهامبتون على سبيل الإعارة.

وشارك البرتغالي سواريس 28/ عامًا/، الذي يلعب بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن، في 120 مباراة ضمن صفوف ساوثهامبتون منذ بداية مشواره في إنجلترا في 2015 .

كما شارك سواريس في 33 مباراة ضمن صفوف المنتخب البرتغالي وكان ضمن الفريق الفائز بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

وقال إيدو مدير الإدارة الفنية بنادي أرسنال “أعرف أنه لاعب يؤدي بمنتهى الألتزام والحيوية.”

وأضاف: “نتطلع جميعًا إلى مشاركة سيدريك معنا في المراحل الأخيرة من هذا الموسم.”

ويعاني أرسنال ومديره الفني ميكيل أرتيتا من مشكلات تتعلق بالدفاع، حيث يغيب كالوم تشامبيرس حتى نهاية الموسم بسبب تمزق في الرباط الصليبي للركبة كما يغيب سياد كولاسيناك بسبب إصابة في الكاحل وخرج شكودران موستافي بسبب الإصابة خلال مباراة الفريق أمام بورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيلعب إلى جانب سواريس في الدفاع، بابلو ماري المنضم إلى أرسنال أمس الأول الأربعاء بعقد إعارة من فلامنجو البرازيلي.

وفي شيفيلد يونايتد، قال المدير الفني كريس وايلدر إن ضم ريتشايرو زيفكوفيتش لمدة ستة أشهر من تشانجتون ياتاي الصيني، سيجعل من شيفيلد فريقًا يصعب توقعه في الهجوم.

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وسجل المهاجم الهولندي البالغ من العمر 23 عامًا، 15 هدفًا في 25 مباراة مع الفريق الصيني.

وقال وايلدر “نعرف عنه ما يكفي، نحن نتابع ريتشاريو منذ فترة ونراقب تطوره.”

وجاء التعاقد مع زيفكوفيتش بعدما حطم شيفيلد يونايتد رقمه القياسي في سوق الانتقالات وتعاقد مع لاعب الوسط النرويجي ساندر بيرج من نادي جينك البلجيكي مقابل 22 مليون جنيه إسترليني (7ر28 مليون دولار) .

وتغلق سوق الانتقالات الشتوية في إنجلترا اليوم الجمعة في الساعة 2300 بتوقيت جرينيتش.

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