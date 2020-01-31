رسميًا | آرسنال يختتم الميركاتو الشتوي بإستعارة لاعب من ساوثامبتون

- 1/2
- 2/2
عزز نادي أرسنال خط دفاع الفريق، الذي يعاني من الإصابات، وأبرم اليوم الجمعة صفقة ضم سيدريك سواريس من ساوثهامبتون على سبيل الإعارة.
وشارك البرتغالي سواريس 28/ عامًا/، الذي يلعب بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن، في 120 مباراة ضمن صفوف ساوثهامبتون منذ بداية مشواره في إنجلترا في 2015 .
كما شارك سواريس في 33 مباراة ضمن صفوف المنتخب البرتغالي وكان ضمن الفريق الفائز بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).
وقال إيدو مدير الإدارة الفنية بنادي أرسنال “أعرف أنه لاعب يؤدي بمنتهى الألتزام والحيوية.”
وأضاف: “نتطلع جميعًا إلى مشاركة سيدريك معنا في المراحل الأخيرة من هذا الموسم.”
ويعاني أرسنال ومديره الفني ميكيل أرتيتا من مشكلات تتعلق بالدفاع، حيث يغيب كالوم تشامبيرس حتى نهاية الموسم بسبب تمزق في الرباط الصليبي للركبة كما يغيب سياد كولاسيناك بسبب إصابة في الكاحل وخرج شكودران موستافي بسبب الإصابة خلال مباراة الفريق أمام بورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وسيلعب إلى جانب سواريس في الدفاع، بابلو ماري المنضم إلى أرسنال أمس الأول الأربعاء بعقد إعارة من فلامنجو البرازيلي.
وفي شيفيلد يونايتد، قال المدير الفني كريس وايلدر إن ضم ريتشايرو زيفكوفيتش لمدة ستة أشهر من تشانجتون ياتاي الصيني، سيجعل من شيفيلد فريقًا يصعب توقعه في الهجوم.
وسجل المهاجم الهولندي البالغ من العمر 23 عامًا، 15 هدفًا في 25 مباراة مع الفريق الصيني.
وقال وايلدر “نعرف عنه ما يكفي، نحن نتابع ريتشاريو منذ فترة ونراقب تطوره.”
وجاء التعاقد مع زيفكوفيتش بعدما حطم شيفيلد يونايتد رقمه القياسي في سوق الانتقالات وتعاقد مع لاعب الوسط النرويجي ساندر بيرج من نادي جينك البلجيكي مقابل 22 مليون جنيه إسترليني (7ر28 مليون دولار) .
وتغلق سوق الانتقالات الشتوية في إنجلترا اليوم الجمعة في الساعة 2300 بتوقيت جرينيتش.
انفوجراف رياضي | من هو “بابلو ماري” مُدافع آرسنال الجديد؟
آرسنال يتوصل لحل في صفقة لاعب فلامنجو “بابلو ماري”
شاهد أهداف مباراة آرسنال وبورنموث في كأس إنجلترا
كلمات دالةآرتيتا آرسنال أرتيتا أرسنال اصابات اعارات الانتقالات البرتغال البريميرليج الدوري الانجليزي الدوري البلجيكي الدوري الصيني الرباط الصليبي الميركاتو الشتوي اليورو بابلو ماري بورنموث تشانجتون ياتاي جينك ريتشاريو زيفكوفيتش ساندر بيرج ساوثهامبتون سياد كولاسيناك سيدريك سواريس شكودران موستافي شيفيلد يونايتد فلامنجو البرازيلي فلامينجو البرازيلي كأس الاتحاد الإنجليزي كالوم تشامبيرس كريس وايلدر من هو بابلو ماري؟ من هو ريتشاريو زيفكوفيتش؟ من هو ساندر بيرج؟ من هو سياد كولاسيناك؟ منتخب البرتغال ميكيل أرتيتا يورو 2016
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا | آرسنال يختتم الميركاتو الشتوي بإستعارة لاعب من ساوثامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.