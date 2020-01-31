فينجر: الفجوة تتسع بين أوروبا والعالم!

إعترف الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال مدير تطوير العالمية حاليًا في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بالفجوة الهائلة بين كرة القدم الأوروبية ونظيرتها في باقي أنحاء العالم.

وقال فينجر، الذي دشن برنامج تنمية المهارات الكروية التابع للفيفا، : “الفارق في المستوى بين كرة القدم بأوروبا وباقي أنحاء العالم أصبح أكبر. في العديد من البلدان، ينصب التركيز كله على المنتخب الأول. ولكن هذا المنتخب يكون نتاجًا لتنمية كرة القدم وتطويرها في مختلف أنحاء هذا البلد”.

وأضاف : “نحتاج لمزيد من مسابقات الشباب لإكتشاف المواهب وتقديم طرق التدريب الجيدة والمدربين المتميزين إليهم”.

ويهدف برنامج “تنمية المهارات الكروية” إلى تعزيز وتفعيل الهياكل الفنية في الاتحادات الوطنية الأعضاء بالفيفا وتأسيس أنظمة مستمرة وطويلة الأمد للكشف عن المواهب أملاً في تقليص الفارق بين الكرة في هذه البلدان ونظيرتها في دول القمة كرويًا.

Advertisements

وقال فينجر اليوم الجمعة، على هامش ختام ورشة عمل تابعة للفيفا في العاصمة القطرية الدوحة، : “ندشن هذا البرنامج لضمان حصول كُل موهبة على الفرصة. هذا الهدف طموح للغاية ولكننا نمتلك حافزاً كبيراً ونتمتع بتركيز كبير. في الوقت الحالي، يمكن توفير المعلومات في كُل أنحاء العالم والأستفادة منها في غضون ثوان. إنها فرصة هائلة”.

فينجر نادما :” ارتكبت خطأ جسيما بعدم ضم ميسي”

فينجر يغري ريال مدريد بعودته إلى عالم التدريب

آرتيتا يتودد لجمهور آرسنال بوصفه بأكبر فريق إنجليزي