- 1/2
- 2/2
إعترف الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال مدير تطوير العالمية حاليًا في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بالفجوة الهائلة بين كرة القدم الأوروبية ونظيرتها في باقي أنحاء العالم.
وقال فينجر، الذي دشن برنامج تنمية المهارات الكروية التابع للفيفا، : “الفارق في المستوى بين كرة القدم بأوروبا وباقي أنحاء العالم أصبح أكبر. في العديد من البلدان، ينصب التركيز كله على المنتخب الأول. ولكن هذا المنتخب يكون نتاجًا لتنمية كرة القدم وتطويرها في مختلف أنحاء هذا البلد”.
وأضاف : “نحتاج لمزيد من مسابقات الشباب لإكتشاف المواهب وتقديم طرق التدريب الجيدة والمدربين المتميزين إليهم”.
ويهدف برنامج “تنمية المهارات الكروية” إلى تعزيز وتفعيل الهياكل الفنية في الاتحادات الوطنية الأعضاء بالفيفا وتأسيس أنظمة مستمرة وطويلة الأمد للكشف عن المواهب أملاً في تقليص الفارق بين الكرة في هذه البلدان ونظيرتها في دول القمة كرويًا.
وقال فينجر اليوم الجمعة، على هامش ختام ورشة عمل تابعة للفيفا في العاصمة القطرية الدوحة، : “ندشن هذا البرنامج لضمان حصول كُل موهبة على الفرصة. هذا الهدف طموح للغاية ولكننا نمتلك حافزاً كبيراً ونتمتع بتركيز كبير. في الوقت الحالي، يمكن توفير المعلومات في كُل أنحاء العالم والأستفادة منها في غضون ثوان. إنها فرصة هائلة”.
فينجر نادما :” ارتكبت خطأ جسيما بعدم ضم ميسي”
فينجر يغري ريال مدريد بعودته إلى عالم التدريب
آرتيتا يتودد لجمهور آرسنال بوصفه بأكبر فريق إنجليزي
كانت هذه تفاصيل خبر فينجر: الفجوة تتسع بين أوروبا والعالم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.