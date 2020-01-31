هازارد وبيل خارج قائمة ريال مدريد في الديربي



أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، غدًا السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 22 للدوري الإسباني.



وشهدت القائمة غياب الثنائي رودريجو جويس وجاريث بيل، إلى جانب إيدين هازارد، رغم مشاركته في تدريبات الفريق اليوم، وأشارت تقارير صحفية إلى إمكانية لحاقه بالديربي.



بينما عاد إيسكو وكاسيميرو وميليتاو لقائمة الميرينجي بعد استبعادهم في مباراة ريال سرقسطة بالكأس.



ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في صدارة جدول الليجا، برصيد 46 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو المركز الخامس برصيد 36 نقطة.



وجاءت قائمة الريال كالتالي:



حراسة المرمى: كورتوا - أريولا - ألتيوب



الدفاع: كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - ميندي



الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس - إيسكو



الهجوم: بنزيما - فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس





المصدر: موقع كورة

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