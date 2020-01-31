رياضة | الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة المقعد الأخير في القائمة الإفريقية قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

واستقر النادي الأهلي على قيد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، في المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية.

وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، في المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية.

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وبذلك يضم النادي الأهلي في قائمته الإفريقية 4 حراس هم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، والصاعد بقوة مصطفى شوبير.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي أنهى إعارة صلاح محسن ومحمد عبدالمنعم إلي سموحة حتى نهاية الموسم الجاري.