رياضة | خاص - حسن عمار عضو المصري يكشف آخر استعدادات الفريق لمواجهة رينجرز النيجيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - حسن عمار عضو المصري يكشف آخر استعدادات الفريق لمواجهة رينجرز النيجيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسن عمار رئيس بعثة النادي المصري المتواجدة في نيجيريا عن آخر استعدادات النسور الخضر لمواجهة المضيف اينوجو رينجرز النيجيري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

تحدث حسن عمار نائب رئيس المصري البورسعيدي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" عن كواليس سفر وصول البعثة إلى نيجيريا لمواجهة اينوجو رينجرز النيجيري حيث قال رئيس البعثة : " وصلنا ظهر الأمس إلى مدينة لاغوس وأقمنا يوم كاملا وتوجهنا اليوم بالطائرة إلى بلدة أوينيو ومنها إلى اينوجو وهي البلد التي ستشهد مباراة الأحد أمام الفريق النيجيري".

وبسؤال عضو المصري عن موعد التمرين الأول للفريق تحدث: " لقد بدأ المران الأول في تمام التاسعة وأنت تحدثني الآن والأجواء هنا جيدة ".

وعن ضمان الفريق التأهل وأهمية مباراة رينجرز أكد نائب المصري : "نلعب على الثلاث نقاط ولكن الكابتن إيهاب جلال اصطحب معه 17 لاعب من أجل مباراة طنطا الهامة والتي ستكون عقب عودة الفريق ب 36 ساعة وأتمنى بالطبع الفوز على بطل نيجيريا".

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موعد مباراة المصري ضد اينوجو رينجرز النيجيري

ومن المقرر أن تُقام مباراة المصري ضد اينوجو رينجرز النيجيري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر في تمام التاسعة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على استاد نامدي أزيكيوي بمدينة اينوجو النيجيرية.

بعثة فريق المصري

وترأس حسن عمار نائب رئيس مجلس إدارة المصري بعثة الفريق البورسعيدي التي توجهت إلى نيجيريا وضمت تسعة وعشرين فردا من بينهم سبعة عشر لاعبًا اختارهم إيهاب جلال، المدير الفني للفريق:-

أحمد مسعود، أحمد عبدالفتاح، محمد شحاتة في حراسة المرمى، واللاعبين كريم العراقي، حجاج عويس، عمرو موسى، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، فريد شوقي، إسلام عطية، حسن على، حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادي، شيخ موكورو، أحمد عادل الشهير بميسي، محمد جابر.