رياضة | فايلر: درسنا الهلال جيدًا وهدفنا تحقيق الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر: درسنا الهلال جيدًا وهدفنا تحقيق الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه غدًا أمام الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"الفريق جاهز لمواجهة الغد، وسيحوضها باحثًا عن الفوز".

وأضاف :"سنخوض مباراة الغد بحثًا عن تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الأهلي يلعب دائمًا على الفوز وحصد النقاط الثلاث.

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وتابع ::"الفريق استعد بشكل جيد للمباراة وجاهز تمامًا لمواجهة بطل السودان من أجل تحقيق الهدف المنشود بالصعود إلى الدور التالي".

وأتم :" سعيد بمجموعة اللاعبين الموجودين في الأهلي ويثق تمامًا في قدرتهم على تحقيق الفوز، مؤكدًا أنه شاهد العديد من المباريات الخاصة بالمنافس وتمت دراسته بشكل جيد".

ويلتقي الأهلي نظيره الهلال السوداني في التاسعة مساء غدٍ السبت، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.