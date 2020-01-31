رياضة | خاص - اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر المصري بسبب ظهور فيروس كورونا في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر المصري بسبب ظهور فيروس كورونا في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى محمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" ما تردد حول تأجيل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها في دولة الإمارات.

وقال محمد فضل عضو الجبلاية في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي":" تأجيل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك ليس صحيح بالمرة، ومن وحي خيال المواقع وليس حقيقي لكي نتحدث في مسألة التأجيل".

وأضاف فضل :" مباراة السوبر في موعدها المحدد في دولة الإمارات والحديث عن خطورة إقامة اللقاء تحدده وزارة الصحة ولكن ليس هناك أي نية لتأجيل اللقاء حتى الآن" .

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وبسؤال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن ظهور فيروس كورونا في الإمارات نفى أيضًا ما تردد عن تأجيل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وأكد على أن الأمر برمته في يد المجلس المعين وسيتم مناقشته بالفعل في اجتماع مجلس الإدارة.

ظهور فيروس كورونا في دولة الإمارات

وكانت دولة الإمارات مستضيفة لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك قد سجلت ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الخطير لعائلة لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان، معقل المرض في الصين حيث أكدت وزارة الصحة الإماراتية أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.