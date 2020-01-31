رياضة | تعادل برج العرب مع شباب الضبعة في ختام الجولة الثالثة عشر بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل برج العرب مع شباب الضبعة في ختام الجولة الثالثة عشر بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق برج العرب مع فريق شباب الضبعة 1/1 في إطار ختام مباريات الجولة الثالثة عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح لدوري القسم الثالث.

بهذة النتيجة يرفع فريق شباب الضبعة رصيدة للنقطة ال14في المركز السادس، بينما رفع برج العرب رصيدة عند النقطة ال12 في المركز السابع.

وكانت مباريات الجولة قد بدأت الأثنين الماضي حيث نجح مركز شباب الحمام في تحقيق فوز مهم خارج أرضة علي فريق الشرطة المطروحي بهدف نظيف ليرفع مركز شباب الحمام رصيدة عند النقطة العاشرة بينما يتوقف رصيد الشرطة عند النقطة الخامسة في المركز الأخير.

وعلي ملعب المدينة الشبابية بالأسكندرية نجح المصري السلوم في الفوز علي الحرية بهدف نظيف ليتوقف رصيد الحرية عند النقطة ال14 و يرفع المصري رصيدة للنقطة 20ويتصدر المجموعة بالتساوي مع الهلال الذي تعادل سلبيا مع مطروح في المباراة التي جرت بينهما بملعب مركز شباب مطروح ويرفع مطروح رصيدة بهذا التعادل عند النقطة ال17.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب

1- الهلال 20نقطة

2- المصري السلوم 20 نقطة

3- الجزيرة 19نقطة

4- مطروح 17نقطة

5- الحرية 14نقطة

6- شباب الضبعة 14نقطة

7- برج العرب 12نقاط

8- م.شباب الحمام 10نقاط

9- الشرطة 5نقاط