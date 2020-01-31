رياضة | جوارديولا يوجه رسالة إلى مورينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يوجه رسالة إلى مورينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأقيل المدرب البرتغالي من آخر منصبين تولاهما في مانشستر يونايتد وتشيلسي وتعرضت خطط اللعب التي يتبعها لانتقادات في الأشهر الأخيرة.
ورفض غوارديولا الانتقادات التي تقول إن خطط مورينيو تجاوزها الزمن مقارنة بتلك التي يتبعها يورغن كلوب مدرب ليفربول.
وأبلغ جوارديولا مؤتمراً صحافياً اليوم الجمعة "قيمة جوزيه الذي يملك خبرة كبيرة جدا في التدريب وحقق نجاحات كثيرة ليست محل تقييم عن موسم واحد أو موسم ونصف الموسم".
وتابع "تواجه فترات جيدة وأخرى صعبة خلال الموسم ويتعين أن تعيد اصلاح بعض الأشياء. لمدة 15 و20 عاماً كان ناجحاً على الدوام ويجب أن نحترم جميعا هذا الأمر. يصعب على أي مدرب أن يحقق كل هذا النجاح طيلة الوقت".
وتفوق سيتي بقيادة غوارديولا على يونايتد بقيادة مورينيو خلال موسمين ونصف قضاهما المدرب البرتغالي في أولد ترافورد لكن المنافسة كانت أقل شراسة مما كانت عليه عندما كان المدربان يتوليان قيادة برشلونة وريال مدريد.
وأضاف غوارديولا "ربما أصبحنا أكثر نضجاً وخبرة".