رياضة | تعرف على حصاد الأسبوع الثامن بالقسم الرابع ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حصاد الأسبوع الثامن بالقسم الرابع ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أختتمت اليوم منافسات الاسبوع الثامن بمسابقة دورى القسم الرابع ببنى سويف ، وشهدت مباريات المجموعة منافسة كبرى وندية خلال جميع المباريات ، وتضم المجموعة أندية معلمين الواسطى واهناسيا وباروط والفشن وسمسطا والشبان المسلمين وبوش ومركز شباب الواسطى .

وشهدت الجولة إحراز 16 هدف فى 4 مباريات وااسفرت نتائج الجولة على حفاظ معلمين الواسطى بالصدارة ومزاحمة اهناسيا بالمنافسة فيما احتفظ بوش الرياضى بموقعه المتذيل لجدول المجموعة .

معلمين الواسطى واصل سلسلة نتائجه المتميزة خلال المسابقة ونجح فى تحقيق فوز على مضيفه مركز شباب الفشن بنتيجة 1/3 ونجح فى إحراز اهداف المعلمين كلا من اسلام على وعبد الله عزب وايمن محمد ، ويقود معلمين الواسطى " لافازا " جهاز فنى مكون احمد بدوى مديرا فنيا وأحمد منصور مدربا عاما وسيد حلمى مديرا إداريا وعادل النوبي اداري وحازم الحضرى مدربا لحراس المرمى والدكتور محمد محب اخصائي علاج طبيعي وإصابات ملاعب وسيد ابو زيد رئيس مجلس الإدارة .

كما نجح نادى سمسطا الرياضى فى تحقيق فوز كبير بنتيجة 1/5 على ضيفه بوش الرياضى بملعبه بشرق النيل ببنى سويف .

كما نجح اهناسيا فى خطف الثلاث نقاط عقب فوزه بنتيجة 1/2 على ضيفه مركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن ادم .

فيما سقط الشبان المسلمين بفخ الهزيمة بنتيجة 2/1 أمام مضيفه مركز شباب الواسطى بالمباراة التى أقيمت بملعب الواسطى .

فيما تتمثل مواجهات الجولة التاسعة بدورى القسم الرابع لتشهد مواجهة بوش لمركز شباب الفشن فيما يستضيف الشبان المسلمين نظيره معلمين الواسطى ويحل سمسطا الرياضى ضيفا على باروط ويستضيف مركز شباب الواسطى نظيره اهناسيا .

ترتيب القسم الرابع ببنى سويف :-

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1- معلمين الواسطى ( لافازا ) 20 نقطة

2 - اهناسيا 17 نقطة

3 - الفشن 16 نقطة

4 - الشبان المسلمين 10 نقاط

5 - باروط 10نقاط

6 - سمسطا الرياضى 9 نقاط

7 - مركز شباب الواسطى 9 نقاط

8 - بوش صفر