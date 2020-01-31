رياضة | النصر يضم الغزال قبل إغلاق باب القيد الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يضم الغزال قبل إغلاق باب القيد الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد نادي النصر جهود لاعبه السابق ابراهيم الغزال بعدما وقع علي عقود انضمامه للنصر قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بشهر يناير بساعات قليلة لدعم خط هجوم الفريق استعدادا لخوض منافسات الدور الثاني بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

ووقع الغزال للنصر لمدة ثلاثة مواسم ونصف وانهي الجهاز الإداري إجراءات قيده في قائمة الفريق باتحاد الكرة، وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق تحت قيادة سيد عيد للاستعداد للمشاركة في المباريات المقبلة .

ويلعب إبراهيم الغزال في مركز رأس الحربة وهو من ناشئي نادي الزمالك قبل أن ينضم للنصر في موسم 2014/2015 ولعب لفريق كوكاكولا والجونة كما خاض فترة احتراف بنادي الروضة السعودي وهو من مواليد 1994 .

ويستعد فريق النصر لمواجهة منتخب السويس يوم الاثنين الموافق 10 فبراير في الجولة الرابعة عشر من خلال خوض مباراتين وديتين أمام البنك الاهلي يوم الاحد القادم والداخلية يوم الاربعاء ، ويحتل النصر المركز الثامن في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة.