رياضة | ٥٠٠ مشجع يساندون الأهلي غدًا أمام الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٥٠٠ مشجع يساندون الأهلي غدًا أمام الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي، الاتفاق على حضور ٥٠٠ مشجع من جماهير النادي الأحمر في مباراة الغد أمام الهلال السوداني.

وأكد عدلي بأنه تم في الاجتماع الفني الخاص بمباراة العد الاتفاق على عدد جماهير النادي الأهلي في المباراة حيث سيتم تخصيص مدرج لهم يسع لـ٥٠٠ متفرج في ملعب الجوهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني مساء غد السبت على ستاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.