رياضة | عاجل ورسميا.. برشلونة يضم صفقة برازيلية في اللحظات الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل ورسميا.. برشلونة يضم صفقة برازيلية في اللحظات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ناد برشلونة اتفاقه رسميًا مع بالميراس البرازيلي للتعاقد مع ماتيوس فيرنانديز لصفوف النادي الكتالوني في يوليو ٢٠٢٠.

وكشف النادي الأسباني عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" توصله لاتفاق مع النادي البرازيلي لضم فيرنانديز في الصيف المقبل لتدعيم صفوف فريقه في الموسم الجديد.

وسيرتبط فيرنانديز بعقد مع برشلونة لمدة ٥ مواسم حيث سيتكلف الصفقة خزينة النادي الكتالوني ٧ مليون يورو بجانب ٣ مليون يورو كمتغيرات.

وقام النادي الكتالوني بوضع مبلغ ٣٠٠ مليون يورو كشرط جزائي في عقد فيرنانديز.