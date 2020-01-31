رياضة | كل ما تريد معرفته عن الأهلي والهلال السوداني| موعد مباراة الهلال ضد الأهلي| القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن الأهلي والهلال السوداني| موعد مباراة الهلال ضد الأهلي| القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة حاسمة ضد فريق الهلال السوداني على ملعب الأخير "الجوهرة الزرقاء"، غدا السبت 1 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة الختامية لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بحثا عن حسم بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة القارية.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني:

يعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما يتساوي الهلال مع النجم الساحلي بـ 9 نقاط لكل منها، ويتذيل فريق بلاتينيوم ستارز الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ورغم اعتلاء الأهلي صدارة ترتيب المجموعة لكنه لم يحسم تأهله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا حتي الآن، حيث لا تزال فرص الأندية الثلاثة الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني قائمة في التأهل للدور التالي بالبطولة، وسيتحدد المتأهلين عن هذه المجموعة وفقًا لنتائج مباراتي الجولة الأخيرة.

الأهلي يحتاج لنقطة التعادل فقط أمام الهلال السوداني من أجل الصعود لدور الثمانية بالبطولة، بينما خسارة الفريق الأحمر تجعله ينتظر نتيجة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم لتحديد موقفه من التأهل للدور القادم.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري الأبطال:

تقام مباراة الأهلي AL-AHLY ضد الهلال AL-HILAL اليوم السبت 1 – 2 – 2020، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت مدينة أبوظبي، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة بفوز المارد الأحمر 2-1.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي AL-AHLY والهلال AL-HILAL:

تذاع مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم السبت، عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المشفرة الناقل الحصري والرسمي لمباريات بطولات الإتحاد الإفريقي، حيث تذاع مباراة AL-AHLY عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق عربي مميز للتونسي (عصام الشوالي)، ويسبق المباراة ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم لمتابعة وتحليل الأمور الفنية في اللقاء الحاسم.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال اليوم السبت:

ستكون مباراة AL-AHLY VS AL-HILAL متاحة ايضًا عبر مجموعة من القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة للمواجهة المرتقبة في دوري الأبطال الإفريقي ويمكن استقبال هذه القنوات عبر الترددات التالية:

- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

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- قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

- قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

- قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

- قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

- قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

- قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

- قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

- قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

- قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

- قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

- قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

- قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.