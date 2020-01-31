رياضة | سيميوني يتحدث عن عودة كاراسكو إلى أتلتيكو مدريد من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني يتحدث عن عودة كاراسكو إلى أتلتيكو مدريد من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، إنه "سعيد للغاية برغبة البلجيكي يانيك كاراسكو في العودة للفريق المدريدي".

وحول مدى استعداد اللاعب الذي انضم لصفوف الفريق بالفعل لخوض مواجهة "الدربي" غداً السبت، أمام ريال مدريد، قال "بالتأكيد سيكون معنا غداً، إذا كان هناك دور له. طلبت منه أن يتحلى بنفس الالتزام الذي تحدثنا عنه في الاتصالات الهاتفية عدة مرات قبل المجيء هنا وبالحماس في الرغبة في التواجد هنا".

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وقال "أعجبت كثيراً برغبته في المجئ. حين يكون لديك لاعبين لديهم الرغبة في المجيء لأتلتيكو مدريد، فهي خطوة مهمة لما يمكن أن يحدث بعد ذلك".

وأضاف "رغبة الناس في التواجد هنا تخلق تفاؤلاً والتزاماً، من دون الحديث عن الموهبة وكرة القدم التي يمكن أن يقدمها لنا يانيك في مواضع مختلفة يشغلها بالهجوم حين يكون معنا".

ولعب كاراسكو للفريق المدريديدي من صيف 2015 حتى فبراير(شباط) 2018، وشارك معه في 124 مباراة وأحرز له 23 هدفاً.