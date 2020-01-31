رياضة | 65 ألف مشجع.. نفاذ تذاكر مباراة الأهلي والهلال بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 65 ألف مشجع.. نفاذ تذاكر مباراة الأهلي والهلال بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

ونفذت تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، فور طرحها بساعات قليلة من أجل حضور المواجهة المرتقبة على حسم بطاقة التأهل.

وتم طرح 65 ألف تذكرة للجماهير، وتم نفاذها بشكل كامل حيث جاءت أسعارها 20 - 40 - 60 - 80 - 300 جنيه سوداني.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني، مساء يوم السبت المقبل، في أم درمان لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل لضمان تأهله.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد 9 نقاط والنجم الساحلي التونسي ثالثًا برصيد 9 نقاط، وبلاتينيوم في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.