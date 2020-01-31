شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ميلان يحصل على توقيع سايلمايكرز ولاكستالت والان مع التفاصيل

الجمعة 31 يناير 2020 ‎قام نادي ميلان بالإسراع في إنهاء عملية المفاوضات في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية وحصل على توقيع لاعب الوسط البلجيكي ألكسيس سايلماكرز نجم فريق أندرلخت.

‎ووصل لاعب الوسط صاحب الـ20 عامًا إلى الميلانيلو للخضوع للفحوصات الطبية ثم وقع على عقد الانضمام للفريق الأحمر والأسود. Advertisements ‎وحسب شبكة توتو ميركاتو فإن ميلان قام بتسجيل عقد اللاعب الواعد في سجلات الاتحاد الإيطالي منذ دقائق وبالتالي نجح الروسونيري في الفوز بخدماته بنجاح ‎ ميلان يستعيد لاسكالت من تورينو ‎ومن ناحية أخرى انهارت صفقة التعاقد مع أنتوني روبينسون ظهير فريق ويجان أتلتيك بسبب الاختلاف على سعر الصفقة بين النادي الإيطالي والجانب الإنجليزي. ‎وسارع ميلان للبحث عن بديل ونجح بالفعل في استعادة الظهير الأوروجوياني دييجو لاكسالت من تورينو والذي كان يلعب على صيغة الإعارة للجراناتا

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