شكرا لقرائتكم خبر عن رغم شكوى الزمالك.. الاتحاد القطري يطرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الاتحاد القطري لكرة القدم، بطرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي، المقرر لها 14 فبراير المقبل، على استاد ثاني بن جاسم «نادي الغرافة»، وذلك رغم عدم حسم موقف النادى الأبيض من خوض المباراة في قطر.

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وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن طرح التذاكر للشراء إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للاتحاد.

كان نادي الزمالك قد أرسل قائمة الفريق الكروي الأول، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي التونسي، وأرسل أيضًا شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يعترض من خلالها على خوض المباراة في العاصمة القطرية الدوحة.

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