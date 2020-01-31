شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يضم «كادو» من نهضة بركان المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسؤولي نادي الإسماعيلي إتمام إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندي باتريك كادو، قادما من نادي نهضة بركان المغربي، وذلك قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، فإن التعاقد مع المهاجم الأوغندي جاء في إطار سعي مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لتلبية احتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعي نحو المنافسة على الألقاب.

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وسبق للمهاجم الأوغندي صاحب الـ24 عاما اللعب لناديي نهضة بركان المغربي وكامبالا سيتى، وحصل على لقب هداف الدوري الأوغندي الموسم الماضي برصيد 18 هدفا، كما سجل عدة أهداف دولية مع منتخب بلاده أبرزها في شباك الكونغو بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي احتضنتها مصر.

وأبدى المدير الفني رغبة قوية في ضم اللاعب لصفوف الفريق بعد متابعة دقيقة لمستواه وقدراته الفنية المميزة، لتنجح إدارة التسويق والتعاقدات برئاسة محمد خلف في الحصول على خدمات اللاعب الدولي بعد مفاوضات مكثفة مع اللاعب وناديه المغربي.

يأتي هذا التعاقد استمرارا لاستراتيجية الجهاز الفني في تعزيز الجانب الهجومى للفريق الأول، في أعقاب ضم التونسي الدولي فخر الدين بن يوسف لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق خلال المنافسات.

ومن المقرر أن يصل اللاعب لمصر خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إنهاء إجراءات التأشيرة وكافة الأوراق الخاصة به.