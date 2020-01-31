شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًّا.. حسين السيد ينتقل إلى الصفاقسي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، انتقال حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف فريق الصفاقسي التونسي، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر. ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أنهى توفيق جميع الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي الصفاقسي.

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