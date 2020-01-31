رسميـًا.. برشلونة يتعاقد مع ماتيوس فيرنانديز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء اليوم الجمعة من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن تعاقده مع اللاعب ماتيوس فيرنانديز من صفوف بالميراس البرازيلي.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن النادي الكتلوني إنه توصل لاتفاق يتضمن التوقيع مع لاعب خط الوسط البرازيلي ابتداءً من الأول من يوليو من عام 2020 ولمدة خمس سنوات.

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وتبلغ تكلفة الصفقة سبعة ملايين يورو بالإضافة إلى ثلاثة ملايين يورو كمتغيرات على أساس الأداء والألقاب، في حين تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده حوالي 300 مليون يورو.

ماتيوس فيرنانديز خطف الأنظار في فترة قصيرة جدًا

بدأ اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا مسيرته الاحترافية في الفئات الصغرى مع بوتافوجو حتى عام 2016، فيما ظهر بعد ذلك الفريق الأول للفريق البرازيلي ولعب 76 مباراة رسمية. وأدى مستوى ماتيوس فيرنانديز المتميز في خط الوسط إلى حصوله على عروض من شتى الأندية البرازيلية الكبرى، قبل أن يحصل عليه نادي بالميراس في وقت سابق من عام 2019.