شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولي يرفض رفع عقوبة إيقاف فريق المصرى البورسعيدى عن القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكانت المحكمة الرياضية حكمت بإيقاف اللاعب الإيفواري شيخ موكورو، بعد الحكم الذي حصل عليه نادي هلال الأبيض السوداني، بعدما تقدم بشكوى ضد اللاعب عام 2017 لدى الاتحادين الأفريقي والدولي بعدما وقع للنادي المصري رغم أن عقده كان سارياً مع الفريق السوداني، بالإضافة إلى معاقبة الفريق البورسعيدي بوقف القيد لمدة فترتين.

يُذكر أن اتحاد الكرة تلقى خطابًا من “فيفا” يُخطره فيه بإيقاف القيد لنادي المصري لمدة موسم ونصف .

ويخوض اليوم الجمعة فريق المصرى البورسعيدى بقيادة ايهاب جلال مرانه الأول فى نيجيريا استعداداً لملاقاة فريق اينوجو رينجرز النيجيرى بالجولة السادسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفدرالية الأفريقية فى المباراة المقرر إقامتها التاسعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة على ستاد نامدى أزيكيوى بمدينة اينوجو النيجيرية.

ويأتى لقاء المصرى مع نظيره النيجيرى تحصيل حاصل بعد ضمان الفريق البورسعيدى صعوده لدور الثمانية من البطولة فى المركز الثانى لمجموعته برصيد 9 نقاط خلفا لبيراميدز صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة.

وتضم البعثة، التى يترأسها حسن عمار عضو مجلس إدارة النادى تسعة وعشرين فردا من بينهم سبعة عشر لاعبًا هم: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته لحراسة المرمى.

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كريم العراقى، حجاج عويس، عمرو موسى، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، فريد شوقى، اسلام عطية، حسن على، حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادى، شيخ موكورو، أحمد عادل ميسى، محمد جابر.

وبعيداً عما سبق ، نفى مسئولو النادى المصري البورسعيدي، الأنباء التى ترددت حول تقدم إيهاب جلال المدير الفني للفريق، باستقالته، عقب الخسارة أمام الجونة، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة عشرة من عمر الدوري العام.

وأكد مصدر بمجلس إدارة النادى المصري، أن ما تردد بشأن تقدم المدير الفني باستقالته للمجلس، عن طريق الهاتف، لا أساس له من الصحة، موضحا أن المدير الفنى مستمر حيث يثق المجلس فى قدرته على تصحيح مسار الفريق خلال المباريات المقبلة.

وأكد المصدر فى نفس الوقت على أن المجلس لا يفكر فى عودة التوأم حسام وإبراهيم حسن مجددا لقيادة الفريق البورسعيدى، لاسيما بعد رحيلهما فجأة عن النادى البورسعيدى وانتقالها إلى ناد أخر غير عابئين بظروف النادى فى هذه الفترة.

نجح فريق الجونة فى تحقيق فوزا ثمينا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما مساء الاربعاء باستاد السويس ضمن فاعليات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة إلى 15 نقطة في المركز 12، بينما توقف رصيد المصري عند 16 نقطة في المركز 13