شكرا لقرائتكم جماهير الأهلي بالسودان تتواجد بفندق الإقامة لمؤازرة الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويخوض الأهلي مرانه في التاسعة مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها غدًا في الموعد نفسه، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.

وأسفر الإجتماع الفنى للمباراة عن ارتداء الأهلى الزي التقليدى الخاص به، وعقد الاجتماع الفني للمباراة في الرابعة عصر اليوم، الجمعة، في أحد الفنادق بالسودان، وجرى خلاله الاتفاق على كل الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والهلال.

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وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على الزي الخاص بالفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب، إلى جانب التعليمات الأمنية والتنسيقية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الهلال اللون الأزرق بالكامل.

وكان فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالاهلى قد اختار 21 لاعبا لهذه الرحلة وهم "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن

و تم استبعاد رمضان صبحى وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدى فتحى ومحمد محمود للإصابة، ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية.