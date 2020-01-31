شكرا لقرائتكم الأهلى يودع حسين السيد: ننتظر عودتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودعت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر "تويتر" حسين السيد لاعب الفريق الأحمر بعد انتقاله لنادى الصفاقسى التونسى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وكتب الصفحى الرسميى للقلعة الحمراء على تويتر:" كل التوفيق للاعبنا حسين السيد في خطوته القادمة ، في إنتظار عودتك".

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أنهى مسئولو النادي الاهلي صفقة إعارة حسين السيد لاعب الفريق الشهير بـ"مارسيلو" لنادي الصفاقسي التونسي لمدة ستة أشهرتبدأ من يناير الجاري بعد المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية وتقدم خلالها النادي التونسي بعرض رسمي لشراء اللاعب الذى خرج من حيسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ليقرر الرحيل عن اللقعة الحمراء.

ولم يحظى مارسيلو بفرصة المشاركة مع فايلر طوال الفترة الماضية إذ خرج من حسابات المدير الفني تماماً لأسباب فنية الأمر الذى جعل اللاعب يطلب الرحيل ورغم أن مسئولو القلعة الحمراء حاولوا إقناع اللاعب بالبقاء والقيد في القائمة الافريقية التى سيتم إغلاق باب القيد فيها مساء اليوم،الجمعة، لكن اللاعب رفض وطلب الرحيل لتتم صفقة إنتقاله للصفاقسي التونسي الذى سبق وطلب من الاهلي ضم الأنجولي جيرالدو لاعب القلعة الحمراء لكن مسئولو الأهلي رفضوا العرض خاصة بعد إنتقال المغربي وليد آزارو لإتفاق السعودي.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الهلال السوداني في التاسعة من مساء غداً السبت على ملعب أم درمان، في المواجهة التي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وأصطحب المدرب السويسري 21 لاعباً في رحلة السودان، هم: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".