شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يتعاقد مع المهاجم الأوغندى "باتريك كادو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسبق للمهاجم الأوغندى صاحب الــ24 عام اللعب لأندية نهضة بركان المغربى وكامبالا سيتى سابقا وحصل على لقب هداف الدورى الأوغندى الموسم الماضى برصيد 18 هدف ، كما سجل عدة أهداف دولية مع منتخب بدلاه أبرزها فى شباك الكونغو بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.
وأبدى المدير الفنى رغبة قوية فى ضم اللاعب لصفوف الفريق بعد متابعة دقيقة لمستواه وقدراته الفنية المميزة ، لتنجح إدارة التسويق والتعاقدات برئاسة محمد خلف فى الحصول على خدمات اللاعب الدولى بعد مفاوضات مكثفة مع اللاعب وناديه المغربى.
ويأتى هذا التعاقد استمرارا لاستراتيجية الجهاز الفنى فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق الأول ، فى أعقاب ضم التونسى الدولى فخر الدين بن يوسف لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق خلال المنافسات الحالية .
ومن المقرر أن يصل “كادو” لمصر خلال الايام القليلة المقبلة بعد انهاء اجراءات التأشيرة وكافة الاوراق الخاصة به.
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