شكرا لقرائتكم أهلي جدة يبحث عن المنافسة بنقاط العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى أهلي جدة لمواصلة انتصاراته والاقتراب أكثر من المتصدر الهلال حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العدالة في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في حين يبحث الشباب عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف الفتح، وفي المجمعة يلتقي الفيحاء أمام جاره الفيصلي في ختام المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى أهلي جدة لمواصلة انتصاراته وتضييق الخناق على المتصدر الهلال ووصيفه النصر حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العدالة.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعدما تحقيقه انتصارين متتاليين بفوزه على أبها والرائد ليرفع رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

وعلى الصعيد الآسيوي حقق الاهلي فوزاً مهماً على ضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف نظيف في مباراة الملحق ليتأهل لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وتلقى السويسري كريستيان غروس ضربةً موجعة بعد تأكد غياب مهاجمه السوري عمر السومة لمدة 14 يوماً بعد تعرضه لخلع بالكتف في مواجهة الرائد الماضية.

وفي المقابل ستكون مهمة العدالة صعبة للغاية في مشواره نحو الهروب من الهبوط الذي حاصره طوال الدور الأول.

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ويعاني العدالة من سوء النتائج حيث لم يعرف طعم الانتصارات في آخر 11 مباراة له ليبقى قي المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن ضمك متذيل الترتيب.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يبحث الشباب عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف الفتح.

وتوقفت انتصارات الشباب في المرحلة السابقة عقب تعادله سلبياً أمام ضيفه الشباب بعد فوزه في مرحلتين متتاليتين على أهلي جدة والحزم ليرفع رصيده ألى 22 نقطة ليبقى في المركز العاشر.

وفي المقابل يتطلع الفتح لإيقاف نزيف النقاط حيث لم يعرف طعم الانتصارات في آخر 3 مباريات عقب تعادله أمام اتحاد جدة وضمك وخسارته أمام التعاون ليبقى في المركز 14 برصيد 10 نقاط.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يبحث الفيحاء استعادة نغمة الانتصارات حينما يواجه غريمه التقليدي الفيصلي.

ولم يعرف الفيحاء طعم الانتصارات في آخر 4 مباريات عقب خسارته أمام النصر وأهلي جدة وتعادل أمام العدالة والتعاون ليبقى في المركز 11 برصيد 18 نقطة.

وفي المقابل يبحث الفيصلي عن مواصلة انتصاراته بعدما استعاد توازنه في المرحلة السابقة على مضيفه أبها ليرفع رصيده الى 24 نقطة ليتقدم للمركز السابع.