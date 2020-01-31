شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يخطف تعادلاً ثمينأ أمام الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص اتحاد جدة نقطة ثمينة من أمام ضيفه الرائد بعد تعادلهما 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول والذي لم يشهد فرصاً خطيرة لكلا الفريقين حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب.

وفي الشوط الثاني مالت الأفضلية للرائد الذي بدأ بشن هجومه على مرمى الاتحاد وتمكن لاعبه أحمد الزين من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 50 بعد تلقيه تمريرة من زميله المغربي محمد فوزير ليتلاعب بمدافعي الاتحاد ويضع الكرة بمهارة في شباك الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي.

وواصل الرائد أفضليته وسنحت له فرصة محققه للاعبه الكاميروني أرناود دجوم الذي تلقى تمريرة من زميله المغربي محمد فوزير ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس غروهي.

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وعند الدقيقة 74 دفع الهولندي تين كات مدرب الاتحاد بمهاجمه الايفواري الجديد ويلفر بوني بديلاً للمهاجم هارون كامارا.

وتحسن أداء الاتحاد بعدما فرض سيطرته ونجح لاعبه الأرجنتيني ليوناردو خيل من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 80 حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الجزائري عز الدين دوخة.

وواصل الاتحاد هجومه وكاد مهاجمه الايفواري بوني أن يضع بصمته في أول مشاركة حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس دوخة الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الدقائق الأخيرة كثّف الاتحاد بحثه عن هدف يمنحه فوزاً لم يحدث في آخر 6 مباريات للفريق إلا أنه لم ينجح في الوصول لمرمى الحارس دوخة لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 وهو الرابع على التوالي للضيوف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 27 نقطة ليبقى في المركز السادس مؤقتاً، وارتفع رصيد الاتحاد إلى 16 نقطة ليبقى في المركز 12.