شكرا لقرائتكم نادي الحزم ينهي عقد مدربه إيسايلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى نادي الحزم عقد مدربه الروماني دانيال إيسايلا، اليوم الجمعة، ليرحل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتولى المدرب الروماني قيادة الحزم في يونيو 2018، وقاده للحصول على المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.

ويحتل الحزم حاليا المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، حصدها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلها والهزيمة في 8.

ووجه نادي الحزم الشكر للمدرب الروماني على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق، متمنيا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.