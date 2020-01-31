السفارة المصرية فى السودان توزع تذاكر جماهير الأهلي في مباراة الهلال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الاجتماع الفني الخاص بمباراة الهلال السوداني شهد الاتفاق على تخصيص مدرج لجماهير الأهلي يسع لخمسائة متفرج في ملعب الجوهرة، الذي يحتضن اللقاء.

وأضاف أن السفارة المصرية ستتولى عملية توزيع التذاكر على جماهير الأهلي الموجودة في السودان.

أسفر الإجتماع الفنى لمباراة الأهلى والهلال السودانى عن ارتداء النادى الأهلى الزي التقليدى الخاص به خلال مباراة الغد فى الجولة الاخيرة من دور المجموعات لدويى البطال افريقيا .

عقد الاجتماع الفني للمباراة في الرابعة عصر اليوم، الجمعة، في أحد الفنادق بالسودان، وجرى خلاله الاتفاق على كل الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والهلال.

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وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على الزي الخاص بالفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب، إلى جانب التعليمات الأمنية والتنسيقية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الهلال اللون الأزرق بالكامل.

وكان فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالاهلى قد اختار 21 لاعبا لهذه الرحلة وهم "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن