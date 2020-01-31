شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إعارة حسين السيد للصفاقسي التونسي لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى الاهلي إعارة حسين السيد لاعب الفريق الشهير بـ"مارسيلو" لنادي الصفاقسي التونسي لمدة ستة أشهر وأنهى أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالاهلي الصفقة وإجراءات إنتقال اللاعب مع مسئولو الصفاقسي.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة بين اللاعب وبين أكثر من نادي محلي قبل أن يتدخل نادي الصفقاسي ويطلب إستعارة اللاعب لمدة ستة أشهر، تبدأ من يناير الجارى، بعد المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية وتقدم خلالها النادى التونسى بعرض رسمى لشراء اللاعب الذى خرج من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر ليقرر الرحيل عن القلعة الحمراء، ووقع مارسليو على عقود انتقاله للصفاقسى مساء أمس، الخميس، فى وجود مندوب من الصفاقسى الذى حضر للقاهرة للتفاوض مع الأهلى واللاعب لتنتهى الصفقة بشكل رسمى.

خرج مارسيلو من حسابات فايلر طوال الفترة الماضية الأمر الذى جعل اللاعب يطلب الرحيل، ورغم أن مسئولى القلعة الحمراء حاولوا إقناع اللاعب بالبقاء والقيد فى القائمة الأفريقية التى سيتم إغلاق باب القيد فيها مساء اليوم، الجمعة، لكن اللاعب رفض وطلب الرحيل لتتم صفقة انتقاله للصفاقسى التونسى الذى سبق وطلب من الأهلى ضم الأنجولى جيرالدو لاعب القلعة الحمراء لكن مسئولى الأهلى رفضوا العرض خاصة بعد انتقال المغربى وليد آزارو لاتفاق السعودى.

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من المقرر أن يتحمل النادي التونسي الراتب الذى سيحصل عليه مارسليو خلال الستة شهور المقبلة فقط دون أن يحصل الأهلي على اي مقابل.

يحل الأهلى ضيفًا ثقيلًا على الهلال السودانى فى التاسعة من مساء غد، السبت، على ملعب أم درمان، فى المواجهة التى تأتى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وأصطحب المدرب السويسرى 21 لاعباً فى رحلة السودان، هم: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".