شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يفوز على أنجولا 3 / 0 بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مصر لكرة الصالات فوزه الثاني على منتخب أنجولاً بنتيجة 3 / 0 فى الجولة الثانية للفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها المغرب و المؤهلة لكأس العالم بليتوانيا، وينتظر المنتخب نتيجة مباريات المجموعة والتى يتصدرها الفراعنة بنتيجة 6 نقاط ثم أنجولا 3 نقاط ، موزمبيق 0 ، ويتبقي لها مباراة الآن أمام غينيا.

كان منتخب مصر افتتح مشواره فى البطولة الأربعاء الماضى وفازعلى غينيا بتسعة أهداف نظيفة سجلها كلاً من أحمد عبد القادر موزة "هدفين"، وعبده الأشول ، وخالد مارادونا ، والمعتز بالله سامي (ميزو) ، ومصطفى عيد "هدفين" ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد( كوكي).

وتقيم بعثة المنتخب في مدينة العيون، واختار الجهاز الفني بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبًا هم: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.

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وأسند مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب مصر لكرة الصالات إلى هشام صالح المدير الفنى للفريق، وذلك خلال مشاركة الفريق فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها المغرب المؤهلة لكأس العالم بليتوانيا.

جاء قرار اتحاد الكرة بإسناد رئاسة البعثة إلى المدير الفني لمنتخب الصالات لحين سفر سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى المغرب لرئاسة البعثة بعد تواجدها مع منتخب مصر الكرة النسائية تحت 20 سنة الذى يستعد لمواجهة المغرب فى إياب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بعد إنتهاء مباراة الذهاب بهزيمة مصر 5 / 3.

ويلعب منتخب مصر مع أنجولا يوم 31 يناير الجارى ثم 2 فبراير أمام موزمبيق على أن يقام الدور قبل النهائي يوم 5 فبراير وتقام المباراة النهائية يوم 7 فبراير على أن تعود بعثة المنتخب لأرض الوطن يوم 8 فبراير، وأكد هشام صالح أن اللاعبين على أتم استعداد للبطولة، وأن هدفه هو العودة بالكأس بعد تحقيق المركز الثاني في البطولة الماضية.