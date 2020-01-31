شكرا لقرائتكم خبر عن مدرج لجماهير الأهلي في مباراة الهلال السوداني.. والسفارة تتولى توزيع التذاكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الاجتماع الفني الخاص بمباراة الهلال السوداني شهد الاتفاق على تخصيص مدرج لجماهير الأهلي يسع لخمسائة متفرج في ملعب الجوهرة، الذي يحتضن اللقاء.

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وأضاف أن السفارة المصرية ستتولى عملية توزيع التذاكر على جماهير الأهلي الموجودة في السودان.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها التاسعة مساء غد السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.