شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته اليوم الجمعة، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي ديديه جوميز، استعدادا لمواجهة أسوان، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الالسادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، المران غلب عليه الجوانب البدنية بالنسبة للاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء الإنتاج، بينما خاض الأساسييون تدريبات استشفائية سعيا لاستعادة كامل جاهزيتهم بشكل سريع.

وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري.