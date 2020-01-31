شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك: تقسيمة بحارس وحيد.. و«الشيشيني» و«عبدالعزيز» يشاركان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم الجمعة، في أنجولا، تقسيمة بين فريقين بوسط الملعب بوجود حارس مرمي وحيد، هو محمد عواد وذلك لتجربة بعض الجمل التكتيكية التي سيقومون بتطبيقها في مباراة أول أغسطس الأنجولي.
وقام كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف سامي الشيشيني المدرب العام، والأخرى أمير عبدالعزيز المدرب المساعد، للعب الكرة من لمسه واحدة.
كما شارك سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز المدرب المساعد في التقسيمة الرئيسية التي أجراها المدير الفني، خلال مران الفريق وذلك لاستكمال عدد اللاعبين في التقسيمة.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي غدا السبت، على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
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