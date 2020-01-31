شكرا لقرائتكم خبر عن «أليسون» على رأس قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، عن أسماء المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» عن شهر يناير.

وجاء البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول، على رأس قائمة المرشحين، بعدما قدم أداءً ممتازًا خلال شهر يناير، حيث ساهم في الحفاظ على نظافة شباك الريدز خلال 4 مباريات وقدم تمريرة حاسمة في مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد أحرز منها النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الثاني.

وانضم البرازيلي إلى قائمة المرشحين النهائية مع كل من ريكاردو بيريرا (ليستر سيتي)، أداما تراوري (ولفرهامبتون)، نيك بوب (بيرنلي) وثنائي مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو وجابرييل جيسوس.