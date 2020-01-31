جوارديولا: ساني لم يرفض تجديد عقده  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

: أحمد مجدي



أعرب السيد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تفاؤله بشأن استمرار ساني الجناح الألماني ضمن صفوف السيتيزنس، وسط ارتباطه بالانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني منذ سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

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وكشف المدرب التاريخي لبرشلونة الإسباني أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لم يرفض عرض السكاي بلوز لتجديد عقده، حيث أنه من المفهوم أن ساني يرغب في الرحيل عن ملعب الاتحاد والانضمام إلى صفوف النادي البافاري، مع تصريح بعض لاعبي البايرن عن ترحيبهم بقدوم لاعب ألماني جديد إلى الفريق.

مدرب السداسية التاريخية الوحيدة في تاريخ كرة القدم سُئل خلال المؤتمر الصحفي لمباراة توتنهام القادمة في الدوري الإنجليزي عما إذا كان هناك أي خطوات للأمام فيما يتعلق بتمديد عقد ساني، فقال “ليس لدي أي أخبار جديدة، أنا آسف. أحب أن أقول لكم ولكن عليكم أن تسألوا تكسيكي بيجيريستين، أحدث معلومة لدي هي أننا قدمنا له عرضًا منذ فترة طويلة، وطوال الوقت، هو لم يرفضه، لذا بعد ذلك، ليس لدي أي أخبار”.

اللاعب الذي تألق في تشكيلة السيتي عندما كان لائقًا، قبل تعرضه للإصابة، عاد إلى تدريبات أزرق مانشستر مؤخرًا، ولكن جوارديولا لا يعرف موعد عودته إلى الملاعب بعد، حيث قال “ساني عاد ليتدرب معنا، هذه أنباء جيدة، وهو يتحرك بشكل جيد وهذه مفاجأة، كان من اللطيف رؤيته يعود مرةً أخرى”. وتابع “لا أعرف موعد عودته، أعتقد أنه ما زال بحاجة إلى المزيد من الوقت، ولكن سوف نرى”.