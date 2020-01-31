برشلونة يضم خليفة رونالدو بشرط جزائي ضخم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برشلونة

توصل ناديا برشلونة الإسباني وسبورتنج براجا البرتغالي أمس إلى اتفاق يقضي بانتقال لاعب كرة القدم البرتغالي الشاب فرانشيسكو ترينكاو من سبورتنج براجا إلى برشلونة في أول يوليو المقبل.

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وأوضح برشلونة في بيان له أمس أنه توصل إلى اتفاق مع النادي البرتغالي على ضم اللاعب لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل.

وكشف برشلونة عن المقابل المالي للصفقة والبالغ 31 مليون يورو، مشيرا إلى أن اللاعب سيوقع على عقد مع النادي لمدة 5 مواسم تنتهي بموسم 2024 / 2025، وأن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب ستبلغ 500 مليون يورو.

وتعكس القيمة الخيالية للشرط الجزائي في عقد اللاعب مدى حرص برشلونة على الاحتفاظ باللاعب وإبعاده عن الأندية الأخرى، ولا سيما أنه يعد الامتداد الطبيعي لمواطنه مهاجم ريال مدريد الإسباني سابقا ويوفنتوس الإيطالي حاليا كريستيانو رونالدو.