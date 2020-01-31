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بيرج يحطم الرقم القياسي لصفقات شيفيلد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

حطم شيفيلد يونايتد الإنجليزي رقمه القياسي في سوق الانتقالات وتعاقد مع لاعب الوسط النرويجي ساندر بيرج من نادي جينك البلجيكي مقابل 22 مليون جنيه إسترليني (7ر28 مليون دولار).

وكانت الصفقة القياسية السابقة للنادي في سوق الانتقالات هي تعاقده مع المهاجم الأسكتلندي أوليفر ماكبيرني في أغسطس 2019 مقابل 20 مليون إسترليني.

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ووقع بيرج (21 عاما) على عقد مع النادي الإنجليزي يمتد 4 أعوام ونصف العام.

وخاض بيرج 98 مباراة مع جينك سجل خلالها 6 أهداف، كما خاض 21 مباراة دولية مع المنتخب النرويجي حتى الآن.

وقال رئيس نادي شيفيلد يونايتد كريس وايلدر: عندما اجتمعنا مع ساندر، كان واضحا أن لديه الرغبة في الانتقال إلى شيفيلد وكان هذا رائعا، إنها صفقة رائعة بالنسبة لنا.