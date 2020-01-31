ساوثهامبتون.. خطوة لتسريع قطار ليفربول أم إبطائه؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

أكد المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورجن كلوب، أن جماهير ناديه بإمكانها الغناء والاحتفال مثلما تريد، لكنه يرفض فقدان التركيز قبل اللقاء المهم أمام الضيف ساوثهامبتون اليوم ضمن المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع ليفربول المتصدر فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي إلى 19 نقطة، بعد فوزه على ويستهام 2 -0 الأربعاء الماضي، ليترك كلوب أرض الملعب والجماهير تغني «نحن ذاهبون للفوز باللقب».

ومن الممكن أن يزيد الفارق إلى 22 نقطة موقتا، قبل لقاء مانشستر سيتي مع مضيفه توتنهام هوتسبير غدا.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 70 نقطة وبدون هزيمة، وبات في حاجة للحصول على 24 نقطة في مبارياته الـ14 المقبلة لتتويجه رسميا دون النظر لنتائج باقي منافسيه، لكن كلوب لن يعترف بذلك إلا حينما يصل إلى هذا الإنجاز.

وقال كلوب حينما سئل عن الجماهير المتأهبة للاحتفال باللقب «الغناء لا يعني أبدا أنك البطل، نعم نحن لدينا 70 نقطة، رقم لا يصدق، لكن هناك أشياء عدة ربما تحدث، نحن لا نشعر الآن أن كل شيء انتهى، نركز في مواجهة ساوثهامبتون، فهو فريق ذوشكل رائع، وكان لديه أسبوع للتحضير، لذلك سيكون علينا أن نكون جاهزين للتحدي».

وتوقع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، مباراة صعبة وسريعة لفريقه أمام توتنهام بعد غد.

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ويواجه تشيلسي (الرابع) ليستر سيتي، صاحب المركز الثالث، برصيد 48 نقطة اليوم.

كما سيكون هناك عدد من المباريات الصعبة في مؤخرة الترتيب، حيث يخرج أستون فيلا لمواجهة مضيفه بورنموث.

ويحتل بورنموث المركز الـ18 برصيد 23 نقطة، بمركزين أقل من أستون فيلا صاحب الــ25 نقطة في رصيده.

ومن المتوقع أن يشارك الجزائري نبيل بن طالب للمرة الأولى مع فريقه الجديد نيوكاسل يونايتد، بعد توقيعه له قادما من شالكه الألماني على سبيل الإعارة، لكنه حذر زملاءه من الخطورة التي يتسم بها أداء فريق نورويتش سيتي.

وسيلتقي فريق واتفورد، أحد المرشحين للهبوط، مع ضيفه إيفرتون، فيما يواجه كريستال بالاس ضيفه شيفيلد يونايتد، ويخرج برايتون لمواجهة ويستهام اليوم.

وفي ليلة الأحد، يخرج وولفرهامبتون واندرز لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة نفسها، يلعب فريق بيرنلي مع ضيفه أرسنال في ملعب تورف مور غدا.