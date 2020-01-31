إيمري.. من السيدة العجوز إلى دورتموند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين
وصل المدافع الألماني إيمري كان إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني للخضوع للفحص الطبي، تمهيدا لانضمامه إلى الفريق، قادما من يوفنتوس الإيطالي.
وتردد أن إيمري كان (26 عاما) سينضم إلى دورتموند بعقد إعارة حتى نهاية الموسم الحالي، قبل أن ينتقل بعقد نهائي مقابل 23 مليون يورو (4ر25 مليون دولار).
ومن المتوقع أن يمنح إيمري كان، اللاعب السابق لليفربول الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني، مزيدا من الاستقرار لدفاع دورتموند الذي عانى من خلل في بعض الفترات.
وسيشكل إيمري كان ثاني صفقة بارزة لدورتموند خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند المنضم للفريق من ريد بول سالزبورج النمساوي.
ورغم مشاركة هالاند من مقعد البدلاء، فقد سجل 5 أهداف لدورتموند خلال أول مباراتين له في الدوري الألماني (بوندسليجا).
وكان دورتموند حسم أمس الأول صفقة انتقال المهاجم باكو ألكاسير إلى فياريال الإسباني مقابل نحو 25 مليون يورو.
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