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يوفنتوس يتطلع لعلاج صدمة نابولي بهزيمة فيورنتينا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - روما

لم يقدم يوفنتوس حامل اللقب أفضل مستوياته حتى الآن خلال الموسم الأول له بقيادة المدرب ماوريتسيو ساري رغم اعتلائه صدارة الدوري الإيطالي هذا الموسم، فيما لا يزال إنتر ميلان ولاتسيو في موقع المطاردة له على لقب المسابقة.

وعندما يستضيف يوفنتوس، فيورنتينا غدا في المرحلة الـ22 من المسابقة، سيكون هدف فريق السيدة العجوز هو استعادة الاتزان سريعا بعد الصدمة التي تعرض لها بالخسارة أمام نابولي في المرحلة الماضية، والتي كانت الهزيمة الثانية له فقط في المسابقة بالموسم الحالي.

وفشل إنتر ميلان ولاتسيو في الاستفادة بالشكل الأمثل من هذه الهزيمة، حيث سقطا في فخ التعادل بنتيجة واحدة 1 - 1 مع كالياري وروما على الترتيب.

ويتصدر يوفنتوس المسابقة حاليا برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط أمام إنتر ميلان و5 نقاط أمام لاتسيو الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

وتسببت الهزيمة أمام نابولي في حالة من القلق والضيق لدى جماهير يوفنتوس التي تنتظر الكثير من خط هجوم الفريق بقيادة الأرجنتينيين باولو ديبالا وجونزالو هيجواين والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وأصيبت جماهير يوفنتوس بخيبة أمل شديدة من خط دفاع الفريق لاهتزاز شباك الفريق 21 مرة في 21 مباراة.

وسجل رونالدو هدف حفظ ماء الوجه أمام نابولي في وقت متأخر من المباراة لتكون المباراة الثامنة على التوالي بالمسابقة التي يهز فيها شباك المنافسين علما بأنه سجل في هذه المباريات الثماني 12 هدفا.

في المقابل، سيخوض فيورنتينا هذه المباراة بثقة هائلة بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 4 مباريات في المسابقة تحت قيادة مدربه جوسيبي ياشيني.

وكافح إنتر بشدة ليحقق الفوز على فيورنتينا 2 - 1 الأربعاء في دور الثمانية لكأس إيطاليا.

ويتطلع إنتر الآن للتخلص من دوامة التعادلات التي حاصرته في آخر 3 مباريات خاضها بالدوري، وذلك عندما يحل ضيفا على أودينيزي غدا في مباراة أخرى بالمرحلة نفسها التي تشهد أيضا المواجهة بين لاتسيو وسبال صاحب المركز الثالث من مؤخرة جدول المسابقة.

وتفتتح فعاليات المرحلة اليوم، حيث يلتقي بولونيا مع بريشيا وكالياري مع بارما ويحل روما ضيفا على ساسولو.

وتشهد المرحلة غدا أيضا مباريات ميلان مع فيرونا وأتالانتا مع جنوه وليتشي مع تورينو، فيما تختتم الاثنين المقبل بمباراة سامبدوريا ونابولي.