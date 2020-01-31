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200 فارس وفارسة بكأس الملك للقدرة والتحمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - العلا

تنطلق اليوم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) 2020، أحد أبرز سباقات القدرة والتحمل على مستوى العالم، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ضمن فعاليات موسم شتاء طنطورة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية.

وتبلغ الجوائز النقدية للسباق 15 مليون ريال سعودي كواحد من أغلى السباقات في العالم.

ويغطي السباق من فئة النجمتين والمعترف به من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، مسافة 120 كلم على مدى 4 مراحل، تمتد عبر صحراء وجبال العلا بمشاركة 200 فارس وفارسة من أفضل فرسان العالم، بحسب قواعد الاتحاد الدولي لرياضات الفروسية، كما يصل عدد الخيول المشاركة إلى 204 من 17 دولة من حول العالم، هي بجانب السعودية، الإمارات والبحرين والكويت والأردن ومصر وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والصين وباكستان والبرتغال وسلوفاكيا والسودان وتونس والأوروجواي.