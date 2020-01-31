لقب دوري المدينة بين الهلال والرمح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة
يختتم اليوم دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم 2019م في المدينة المنورة، والذي يشرف عليه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمواجهة فريقي الهلال والرمح في النهائي الذي سيقام على ملاعب رابطة فرق الأحياء بحضور رئيس الرابطة عادل الفقي وعدد من النجوم الدوليين السابقين.
ووصل الهلال للمباراة النهائية بعد تجاوزه الترجي 2-0 في نصف النهائي، في حين تخطى الرمح نظيره العربي 1-0.
وشهدت المنافسات التي انطلقت الشهر الماضي مشاركة 35 فريقا، قسمت إلى 8 مجموعات، تأهل من خلالها فريقان عن كل مجموعة إلى دور الـ16.
يذكر أن عدد الفرق المشاركة في دوري رابطة فرق الأحياء في المملكة 1000 فريق، تضم أكثر من 40 ألف لاعب من 12 رابطة فرعية، وتصل جوائز البطولة إلى مليون ريال.
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