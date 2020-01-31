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الشباب يهدد الفتح بالخسارة العاشرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني - الرياض

يستضيف فريق الشباب صاحب المركز التاسع نظيره الفتح صاحب المركز الـ14، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

ويتفوق الشباب دفاعيا فيما يتفوق الفتح هجوميا، ورغم هذه المعطيات إلا أن الشباب يمتلك 22 نقطة مقابل 10 نقاط للفتح، حيث سجل 15 هدفا في مبارياته الـ15 الماضية، بمعدل هدف لكل مباراة، وهو معدل ضعيف. ورغم أن شباك الشباب استقبلت رقم الأهداف نفسه التي سجلها (15 هدفا) إلا أنه يعد ثاني أقوى دفاع في البطولة.

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أما الفتح الذي خسر 9 مرات، فسجل 19 هدفا متفوقا على مضيفه بأربعة أهداف ولكن شباكه اهتزت 29 مرة، أي تقريبا ضعف الأهداف التي هزت شباك الليث.

في الموسم الماضي تبادل الفريقان الفوز، حيث فاز كل منهما على أرضه، فالفتح فاز 1-0 في الأحساء، فيما فاز الشباب 2-1 في الرياض.

أما آخر 10 مواجهات بينهما فكان التكافؤ كبيرا فيها، حيث ظهر التعادل 5 مرات، وفاز الشباب في 3 مقابل فوز الفتح في مباراتين.