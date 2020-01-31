الفيحاء يبحث عن فوز أول بديربي المجمعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني - الرياض
يبحث الفيحاء عن تحقيق أول فوز في ديربي المجمعة عندما تتجدد لقاءاته بجاره الفيصلي اليوم على ملعب مدينة المجمعة ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسبق أن تقابل الفريقان بدوري المحترفين 5 مرات كسب منها الفيصلي 3 مواجهات وحضر التعادل في اثنتين.
ويحتل الفيصلي المركز السابع برصيد 24 نقطة، فيما يمتلك الفيحاء 18 نقطة في المركز الـ11.
وعرفت مواجهات الفريقين بالديربي النظيف، حيث لم يتحصل أي لاعب من الفريقين على أي بطاقة حمراء خلال المواجهات الخمس السابقة.
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