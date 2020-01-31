الارشيف / اخبار الرياضه

الفيحاء يبحث عن فوز أول بديربي المجمعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

الفيحاء يبحث عن فوز أول بديربي المجمعة
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني - الرياض

يبحث الفيحاء عن تحقيق أول فوز في ديربي المجمعة عندما تتجدد لقاءاته بجاره الفيصلي اليوم على ملعب مدينة المجمعة ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير للمحترفين.

Advertisements

وسبق أن تقابل الفريقان بدوري المحترفين 5 مرات كسب منها الفيصلي 3 مواجهات وحضر التعادل في اثنتين.

ويحتل الفيصلي المركز السابع برصيد 24 نقطة، فيما يمتلك الفيحاء 18 نقطة في المركز الـ11.

وعرفت مواجهات الفريقين بالديربي النظيف، حيث لم يتحصل أي لاعب من الفريقين على أي بطاقة حمراء خلال المواجهات الخمس السابقة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيحاء يبحث عن فوز أول بديربي المجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا